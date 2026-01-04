Azərbaycan - ABŞ münasibətləri müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 04 yanvar, 2026
- 19:19
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 4-də ABŞ nümayəndə heyətini qəbul edib, iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə olunub
"Report" xəbər verir ki, qəbul zamanı siyasi, iqtisadi, enerji, müdafiə və müdafiə sənayesi, təhsil, informasiya texnologiyaları, süni intellekt və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirilib.
Söhbət zamanı ölkələrimizin qanunverici orqanları arasında əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
19:21
Zakir Həsənov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşübHərbi
19:19
Azərbaycan - ABŞ münasibətləri müzakirə olunubXarici siyasət
19:16
İlham Əliyev Trampın ədalətsiz 907-ci düzəlişin fəaliyyətini dayandırmasını yüksək qiymətləndiribXarici siyasət
19:14
İlham Əliyev: Azərbaycan regional sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün səylərini davam etdirəcəkXarici siyasət
19:03
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB-3İnfrastruktur
19:01
Prezident İlham Əliyev ABŞ nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
18:57
Nigeriyada yaraqlılar 30-dan çox insanı öldürüblərDigər ölkələr
18:48
Fransa MERCOSUR-la razılaşma ilə narazılıq fonunda idxala nəzarəti gücləndirirDigər ölkələr
18:24