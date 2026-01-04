Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направлениях

    Внешняя политика
    • 04 января, 2026
    • 20:06
    Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направлениях

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 января принял делегацию США, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между двумя странами.

    Как передает Report, во время приема было отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в политической, экономической, энергетической сферах, в области обороны и оборонной промышленности, образования, информационных технологий, искусственного интеллекта и других направлениях.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия между законодательными органами Азербайджана и США.

    Ильхам Алиев Азербайджан США двусторонние отношения
    Azərbaycan - ABŞ münasibətləri müzakirə olunub

    Последние новости

    20:57

    Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в Венесуэле

    Другие страны
    20:39

    В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадали

    Другие страны
    20:21

    Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтью

    Другие страны
    20:13

    Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничества

    Армия
    20:06

    Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направлениях

    Внешняя политика
    19:58

    Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки Дональдом Трампом

    Внешняя политика
    19:48

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению региональной мирной повестки

    Внешняя политика
    19:33

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    19:21

    Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и США в сфере обороны

    Армия
    Лента новостей