Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направлениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 января принял делегацию США, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между двумя странами.

Как передает Report, во время приема было отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в политической, экономической, энергетической сферах, в области обороны и оборонной промышленности, образования, информационных технологий, искусственного интеллекта и других направлениях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия между законодательными органами Азербайджана и США.