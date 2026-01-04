Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направлениях
Внешняя политика
- 04 января, 2026
- 20:06
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 января принял делегацию США, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между двумя странами.
Как передает Report, во время приема было отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в политической, экономической, энергетической сферах, в области обороны и оборонной промышленности, образования, информационных технологий, искусственного интеллекта и других направлениях.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия между законодательными органами Азербайджана и США.
Последние новости
20:57
Рубио не исключил возможности проведения наземной операции ВС США в ВенесуэлеДругие страны
20:39
В ЮАР от удара молнии погибли два человека и еще около 150 пострадалиДругие страны
20:21
Рубио: США продолжат задерживать суда с венесуэльской нефтьюДругие страны
20:13
Сенатор США: Встречи с представителями Азербайджана эффективны для расширения сотрудничестваАрмия
20:06
Президент Алиев обсудил с представителями США перспективы сотрудничества Баку и Вашингтона в различных направленияхВнешняя политика
19:58
Ильхам Алиев высоко оценил приостановку действия 907-й поправки Дональдом ТрампомВнешняя политика
19:48
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению региональной мирной повесткиВнешняя политика
19:33
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
19:21