Посольство Турции: Чтим память наших братьев, отдавших жизни за суверенитет Азербайджана
- 20 сентября, 2026
- 14:24
Посольство Турции в Баку поздравило Азербайджан по случаю 20 Сентября – Дня государственного суверенитета.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Х.
"Поздравляем братский Азербайджан с 20 Сентября – Днем государственного суверенитета.
С благодарностью чтим память всех наших братьев, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, желаем от Всевышнего исцеления всех гази", – говорится в публикации.
Kardeş Azerbaycan’ı, 20 Eylül Devlet Egemenliği Günü münasebetiyle kutluyoruz.— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) September 20, 2026
Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilere Allah’tan şifa diliyoruz.
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Qardaş Azərbaycanı 20 Sentyabr – Dövlət… pic.twitter.com/F7MpFMYSsh