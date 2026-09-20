İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirik

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2026
    • 14:08
    Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirik

    Türkiyənin Bakıdakı Səfirliyi Azərbaycanı 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X"dəki hesabında paylaşım olunub.

    "Qardaş Azərbaycanı 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edirik.

    Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün qardaşlarımızı rəhmətlə yad edir, qazilərə Allahdan şəfa diləyirik", - paylaşımda qeyd olunub.

    Türkiyə Səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü Təbrik
    Посольство Турции: Чтим память наших братьев, отдавших жизни за суверенитет Азербайджана

    Son xəbərlər

    14:50

    Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    14:45
    Foto

    55 gün erməni əsirliyində olan Xocavənd sakini: Dövlət Himninin səsinə oyandım

    Daxili siyasət
    14:32

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan"ın beş üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    14:24

    Cud Bellinqem "Real"la müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    14:23

    Türkiyə MMN: Can Azərbaycanın sevinci sevincimiz, qüruru qürurumuzdur

    Xarici siyasət
    14:17

    Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib

    Digər ölkələr
    14:08

    Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirik

    Xarici siyasət
    14:00

    Məsim Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    14:00

    20 Sentyabr müstəqil Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və əlamətdar günlərindən biridir - RƏY

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti