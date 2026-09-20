Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirik
Xarici siyasət
- 20 sentyabr, 2026
- 14:08
Türkiyənin Bakıdakı Səfirliyi Azərbaycanı 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X"dəki hesabında paylaşım olunub.
"Qardaş Azərbaycanı 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edirik.
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün qardaşlarımızı rəhmətlə yad edir, qazilərə Allahdan şəfa diləyirik", - paylaşımda qeyd olunub.
Kardeş Azerbaycan’ı, 20 Eylül Devlet Egemenliği Günü münasebetiyle kutluyoruz.— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) September 20, 2026
Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilere Allah’tan şifa diliyoruz.
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Qardaş Azərbaycanı 20 Sentyabr – Dövlət… pic.twitter.com/F7MpFMYSsh
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