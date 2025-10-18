Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости
- 18 октября, 2025
- 11:23
Посольство Нидерландов в Баку опубликовало поздравление в честь 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующим постом дипмиссия поделилась на своей странице в соцсети X.
"Сегодня Азербайджан отмечает День восстановления своей независимости. Посольство Королевства Нидерландов в Баку поздравляет народ Азербайджана и желает стране дальнейшего мира, процветания и прогресса", - говорится в сообщении.
Today, Azerbaijan celebrates the Day of the Restoration of its Independence. 🇦🇿— Netherlands in Azerbaijan (@NLinAzerbaijan) October 18, 2025
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Azerbaijan congratulates the people of Azerbaijan and wishes the country continued peace, prosperity, and progress.#October18 pic.twitter.com/FHq6UCg901
