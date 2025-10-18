Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 11:23
    Посольство Нидерландов в Баку опубликовало поздравление в честь 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующим постом дипмиссия поделилась на своей странице в соцсети X.

    "Сегодня Азербайджан отмечает День восстановления своей независимости. Посольство Королевства Нидерландов в Баку поздравляет народ Азербайджана и желает стране дальнейшего мира, процветания и прогресса", - говорится в сообщении.

