    Niderland səfirliyi Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 11:38
    Niderlandın Bakıdakı səfirliyi 18 oktyabr - Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik yayımlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, diplomatik missiya "X" sosial şəbəkəsində müvafiq paylaşım edib.

    "Bu gün Azərbaycan öz müstəqilliyinin bərpası gününü qeyd edir. Niderland Krallığının Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edir və ölkəyə sülh, firavanlıq və tərəqqi arzulayır", - məlumatda deyilir.

    Niderland Azərbaycan Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

