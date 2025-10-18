Niderland səfirliyi Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 11:38
Niderlandın Bakıdakı səfirliyi 18 oktyabr - Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik yayımlayıb.
"Report" xəbər verir ki, diplomatik missiya "X" sosial şəbəkəsində müvafiq paylaşım edib.
"Bu gün Azərbaycan öz müstəqilliyinin bərpası gününü qeyd edir. Niderland Krallığının Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edir və ölkəyə sülh, firavanlıq və tərəqqi arzulayır", - məlumatda deyilir.
