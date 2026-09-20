Посольство Израиля: Желаем азербайджанскому народу прочного мира, благополучия и единства

Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан с 20 сентября - Днем суверенитета.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице диппредставительства в соцсети X.

"Посольство Израиля от всей души поздравляет Азербайджан с Днем суверенитета!

Желаем, чтобы этот важный национальный праздник принес азербайджанскому народу прочный мир, благополучие, единство и силу. Желаем Азербайджану крепкого суверенитета, стабильности и светлого будущего", - следует из сообщения.