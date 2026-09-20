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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Посольство Израиля: Желаем азербайджанскому народу прочного мира, благополучия и единства

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 10:55
    Посольство Израиля: Желаем азербайджанскому народу прочного мира, благополучия и единства

    Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан с 20 сентября - Днем суверенитета.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице диппредставительства в соцсети X.

    "Посольство Израиля от всей души поздравляет Азербайджан с Днем суверенитета!

    Желаем, чтобы этот важный национальный праздник принес азербайджанскому народу прочный мир, благополучие, единство и силу. Желаем Азербайджану крепкого суверенитета, стабильности и светлого будущего", - следует из сообщения.

    Посольство Израиля День суверенитета Азербайджана
    İsrail Səfirliyi: Arzu edirik ki, bu bayram Azərbaycan xalqına möhkəm sülh, rifah, birlik və güc gətirsin
    Israeli Embassy congratulates Azerbaijan on State Sovereignty Day

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