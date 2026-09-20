Посольство Израиля: Желаем азербайджанскому народу прочного мира, благополучия и единства
Внешняя политика
- 20 сентября, 2026
- 10:55
Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан с 20 сентября - Днем суверенитета.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице диппредставительства в соцсети X.
"Посольство Израиля от всей души поздравляет Азербайджан с Днем суверенитета!
Желаем, чтобы этот важный национальный праздник принес азербайджанскому народу прочный мир, благополучие, единство и силу. Желаем Азербайджану крепкого суверенитета, стабильности и светлого будущего", - следует из сообщения.
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