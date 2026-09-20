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    İsrail Səfirliyi: Arzu edirik ki, bu bayram Azərbaycan xalqına möhkəm sülh, rifah, birlik və güc gətirsin

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2026
    • 10:45
    İsrail Səfirliyi: Arzu edirik ki, bu bayram Azərbaycan xalqına möhkəm sülh, rifah, birlik və güc gətirsin

    İsrailin Bakıdakı Səfirliyi Azərbaycanı Suverenlik Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X"dəki hesabında paylaşım olunub.

    "İsrail Dövlətinin Səfirliyi Azərbaycan Respublikasını Suverenlik Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir!

    Arzu edirik ki, bu mühüm milli bayram Azərbaycan xalqına möhkəm sülh, rifah, birlik və güc gətirsin. Azərbaycan Respublikasına möhkəm suverenlik, sabitlik və parlaq gələcək arzulayırıq", - paylaşımda qeyd olunub.

    İsrail Səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü
    Посольство Израиля: Желаем азербайджанскому народу прочного мира, благополучия и единства
    Israeli Embassy congratulates Azerbaijan on State Sovereignty Day

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