    Внешняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 12:31
    Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю Хануки

    Посольство Израиля в Азербайджане поделилось поздравлениями по случаю праздника Ханука.

    Как передает Report, поздравления были опубликованы в соцсети "Х".

    "С праздником Ханука! Пусть ваш дом наполнится светом и радостью. С наилучшими пожеланиями от посольства Израиля в Баку", - говорится в сообщении.

