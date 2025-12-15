Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю Хануки

Посольство Израиля в Азербайджане поделилось поздравлениями по случаю праздника Ханука.

Как передает Report, поздравления были опубликованы в соцсети "Х".

"С праздником Ханука! Пусть ваш дом наполнится светом и радостью. С наилучшими пожеланиями от посольства Израиля в Баку", - говорится в сообщении.