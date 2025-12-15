WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İsrailin Bakıdakı səfirliyi Hanuka bayramı münasibətilə təbrik yayıb

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 12:38
    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi Hanuka bayramı münasibətilə təbriklərini paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, təbriklər "X" sosial şəbəkəsində dərc edilib.

    "Hanuka bayramınız mübarək olsun! Eviniz nur və sevinclə dolsun. İsrail dövlətinin Bakıdakı səfirliyindən ən xoş arzularla", - mesajda yazılıb.

    Hanuka bayramı İsrail
    Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю Хануки
    Israeli Embassy in Baku publishes Hanukkah greetings

