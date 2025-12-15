İsrailin Bakıdakı səfirliyi Hanuka bayramı münasibətilə təbrik yayıb
- 15 dekabr, 2025
- 12:38
İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi Hanuka bayramı münasibətilə təbriklərini paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, təbriklər "X" sosial şəbəkəsində dərc edilib.
"Hanuka bayramınız mübarək olsun! Eviniz nur və sevinclə dolsun. İsrail dövlətinin Bakıdakı səfirliyindən ən xoş arzularla", - mesajda yazılıb.
