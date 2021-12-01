Посольство Хорватии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Хорватии выражает соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в Facebook.
"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.