В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения

Государственная пограничная служба обнародовала имена военных, погибших и получивших ранения при крушении военного вертолета на полигоне "Гараэйбат" в Хызынском районе.
Как сообщает Report, заместитель начальника ГПС Ильхам Мехтиев заявил, что при крушении вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.
Имена погибших:
- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Мурад Яшар оглы Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Таййяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.
Кроме того, в результате аварии выжили двое находившихся на борту военных - полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов.