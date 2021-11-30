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В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения

В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения В результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) погибли 14 человек, 2 получили ранения.
Происшествия
30 ноября 2021 г. 16:17
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
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Государственная пограничная служба обнародовала имена военных, погибших и получивших ранения при крушении военного вертолета на полигоне "Гараэйбат" в Хызынском районе.

Как сообщает Report, заместитель начальника ГПС Ильхам Мехтиев заявил, что при крушении вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

Имена погибших:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Мурад Яшар оглы Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Таййяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

Кроме того, в результате аварии выжили двое находившихся на борту военных - полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов.

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Версия на английском языке Fourteen killed, two injured in Azerbaijan's military helicopter crash - LIST
Версия на азербайджанском языке Helikopter qəzasında 14 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb - ADLAR

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