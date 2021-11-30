В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения

В результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) погибли 14 человек, 2 получили ранения.

Государственная пограничная служба обнародовала имена военных, погибших и получивших ранения при крушении военного вертолета на полигоне "Гараэйбат" в Хызынском районе.

Как сообщает Report, заместитель начальника ГПС Ильхам Мехтиев заявил, что при крушении вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

Имена погибших:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник-лейтенант Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

- майор Мурад Яшар оглы Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Таййяр оглу Нагиев

- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

Кроме того, в результате аварии выжили двое находившихся на борту военных - полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов.