Посольство Азербайджана в США увеличило число дней консульского приема
- 18 октября, 2025
- 01:43
В целях расширения охвата консульскими услугами, предоставляемыми в посольстве в Вашингтоне, граждан Азербайджана, проживающих в США, увеличено количество дней консульского приема.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии.
Согласно информации, граждане могут обращаться в посольство по понедельникам, средам и пятницам с 09:20 до 12:20 по вопросам продления паспорта, выдачи "Свидетельства на возвращение", постановки на консульский учет, совершения нотариальных действий, оформления гражданства, государственной регистрации актов гражданского состояния и получения документов по запросу.
Кроме того, готовые документы можно забрать в посольстве по понедельникам, средам и пятницам с 16:30 до 17:30.
В посольстве также открыта дополнительная линия мобильной связи: +1 (202) 556-9391, обращения также можно направить на электронную почту консульского отдела: [email protected].