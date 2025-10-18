Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 01:43
    Посольство Азербайджана в США увеличило число дней консульского приема

    В целях расширения охвата консульскими услугами, предоставляемыми в посольстве в Вашингтоне, граждан Азербайджана, проживающих в США, увеличено количество дней консульского приема.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии.

    Согласно информации, граждане могут обращаться в посольство по понедельникам, средам и пятницам с 09:20 до 12:20 по вопросам продления паспорта, выдачи "Свидетельства на возвращение", постановки на консульский учет, совершения нотариальных действий, оформления гражданства, государственной регистрации актов гражданского состояния и получения документов по запросу.

    Кроме того, готовые документы можно забрать в посольстве по понедельникам, средам и пятницам с 16:30 до 17:30.

    В посольстве также открыта дополнительная линия мобильной связи: +1 (202) 556-9391, обращения также можно направить на электронную почту консульского отдела: [email protected].

    ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün konsulluq qəbulu günlərinin sayı artırılıb

    Лента новостей