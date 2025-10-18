Посольство Азербайджана в США увеличило число дней консульского приема

В целях расширения охвата консульскими услугами, предоставляемыми в посольстве в Вашингтоне, граждан Азербайджана, проживающих в США, увеличено количество дней консульского приема.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии.

Согласно информации, граждане могут обращаться в посольство по понедельникам, средам и пятницам с 09:20 до 12:20 по вопросам продления паспорта, выдачи "Свидетельства на возвращение", постановки на консульский учет, совершения нотариальных действий, оформления гражданства, государственной регистрации актов гражданского состояния и получения документов по запросу.

Кроме того, готовые документы можно забрать в посольстве по понедельникам, средам и пятницам с 16:30 до 17:30.

В посольстве также открыта дополнительная линия мобильной связи: +1 (202) 556-9391, обращения также можно направить на электронную почту консульского отдела: [email protected].