    ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün konsulluq qəbulu günlərinin sayı artırılıb

    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 23:05
    ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün konsulluq qəbulu günlərinin sayı artırılıb

    ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına ölkəmizin Vaşinqtonda yerləşən səfirliyində konsulluq qəbulu günlərinin sayı artırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ABŞ-dəki Azərbaycan vətəndaşları həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri yerli vaxtla səhər saat 09:20-dən 12:20-dək ümumvətəndaş pasportunun yenilənməsi, "Qayıdış Şəhadətnaməsi"nin rəsmiləşdirilməsi, konsulluq qeydiyyatı, notariat hərəkətləri, vətəndaşlıq məsələləri, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı və sənədlərin sorğu əsasında alınması üçün səfirliyə müraciət edə bilərlər.

    Həmçinin vətəndaşlar bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri hazır olan sənədləri saat 16:30-17:30 aralığında diplomatik nümayəndəlikdən təhvil ala bilərlər. Eyni zamanda, vətəndaşlarımızın səfirliklə operativ əlaqə yarada bilməsi üçün əlavə olaraq mobil telefon xətti yaradılıb: +1(202)556-9391; Konsulluq bölməsinin elektron poçt ünvanı: [email protected]

