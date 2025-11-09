Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Посольство Азербайджана в Иране провело официальный прием по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 17:17
    Посольство Азербайджана в Иране провело официальный прием по случаю Дня Победы

    Посольство Азербайджана в Иране провело официальный прием по случаю Дня Победы

    Как сообщает Report, в посольстве Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран состоялся официальный прием по случаю Дня Победы.

    Согласно информации, предоставленной посольством, в мероприятии приняли участие депутаты парламента Ирана, высшие и старшие офицеры Вооруженных сил страны, представители государственных структур, СМИ и общественности, послы, военные атташе и дипломаты иностранных государств, аккредитованные в Иране, а также представители интеллигенции, деятели искусства и проживающие в Тегеране азербайджанцы.

    Официальный прием начался с исполнения государственных гимнов и минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана. Затем участникам были продемонстрированы видеоролики, отражающие славную победу Азербайджана, достижения армии и работы по восстановлению и строительству на освобожденных территориях.

    С вступительным словом выступил военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в Иране полковник Эльвин Гасымов. Он рассказал участникам о героизме азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне и о захваченных военных трофеях. Военный атташе подчеркнул, что 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы также был освобожден от оккупации, напомнил поздравительное обращение Президента Азербайджанской Республики к народам обеих стран и отметил, что Верховный главнокомандующий назвал эту границу границей дружбы. Эльвин Гасымов добавил, что на освобожденных территориях проводятся совместные военные учения, а сотрудничество между вооруженными силами Азербайджана и Ирана продолжает укрепляться.

    Полковник также отметил, что боевой опыт Азербайджанских вооруженных сил изучается многими странами, подчеркнув, что армия Азербайджана, обладая высоким уровнем управления, новыми подразделениями специального назначения и современными системами вооружения, всегда готова надежно охранять мир и стабильность в регионе.

    Посол Азербайджанской Республики в Иране Али Ализаде, выступая на мероприятии, отметил, что после почти 30 лет безрезультатных переговоров Азербайджан в 2020 году был вынужден воспользоваться своим правом на самооборону и восстановил территориальную целостность страны в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Согласно словам посла, освобождение азербайджанских территорий под решительным и мудрым руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны стало свидетельством силы армии, профессионализма и самоотверженности воинов, а также воли, решимости и единства азербайджанского народа.

    Али Ализаде также отметил, что сразу после Победной войны Азербайджан представил проект мирного договора на основе пяти основополагающих принципов международного права, и 8 августа текущего года в Вашингтоне министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного соглашения.

    Посол подчеркнул, что под личным вниманием и заботой президента Ильхама Алиева в освобожденных регионах Карабаха и Восточного Зангезура ведутся масштабные работы по благоустройству и восстановлению, что является проявлением решимости Азербайджана в деле достижения устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

    Отдельно он отметил, что восстановление 132-километрового участка азербайджано-иранской границы, находившегося под оккупацией почти три десятилетия, внесло важный вклад в развитие отношений между двумя странами. Посол добавил, что в этих районах ведется строительство "умных" городов и сел, автодорог и железнодорожных линий, реализуются инфраструктурные проекты, создаются коммуникационные сети, а строительство нового моста Агьбенд–Келале на азербайджано-иранской границе является подтверждением решимости Азербайджана укреплять дружбу и сотрудничество с братским Ираном.

    Али Ализаде почтил память героических шехидов, поздравил соотечественников с Днем Победы и Днем Государственного флага, отмечаемым 9 ноября.

    Официальный прием продолжился угощением блюдами национальной кухни и исполнением азербайджанской музыки. Гости также ознакомились с фотовыставкой, посвященной Отечественной войне и Дню Победы.

    Иран посольство Азербайджана День Победы Азербайджана
    Фото
    Azərbaycanın İrandakı səfirliyində Zəfər Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib
    Фото
    Azerbaijan's Embassy in Iran hosts reception marking Victory Day

    Последние новости

    17:48
    Видео

    СМИ: У берегов Маврикия изъяли партию кокаина стоимостью более $100 млн

    Другие страны
    17:27
    Фото

    В Торонто прошел праздничный вечер по случаю Дня Победы Азербайджана

    Диаспора
    17:17
    Фото

    Посольство Азербайджана в Иране провело официальный прием по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    16:59
    Фото

    В Страсбурге отметили пятую годовщину Победы Азербайджана в Отечественной войне

    Внешняя политика
    16:30

    На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    16:19

    Счетная палата: Франция заплатит €74 млрд в виде процентов по долгам

    Другие страны
    15:53

    Apple обвинила новые законы Евросоюза в противоречии

    Другие страны
    15:27

    КНР надеется на влияние на Нидерланды со стороны ЕС по ситуации с Nexperia

    Другие страны
    15:06

    Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Игр исламской солидарности

    Карабах
    Лента новостей