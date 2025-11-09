Посольство Азербайджана в Иране провело официальный прием по случаю Дня Победы

Как сообщает Report, в посольстве Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран состоялся официальный прием по случаю Дня Победы.

Согласно информации, предоставленной посольством, в мероприятии приняли участие депутаты парламента Ирана, высшие и старшие офицеры Вооруженных сил страны, представители государственных структур, СМИ и общественности, послы, военные атташе и дипломаты иностранных государств, аккредитованные в Иране, а также представители интеллигенции, деятели искусства и проживающие в Тегеране азербайджанцы.

Официальный прием начался с исполнения государственных гимнов и минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана. Затем участникам были продемонстрированы видеоролики, отражающие славную победу Азербайджана, достижения армии и работы по восстановлению и строительству на освобожденных территориях.

С вступительным словом выступил военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в Иране полковник Эльвин Гасымов. Он рассказал участникам о героизме азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне и о захваченных военных трофеях. Военный атташе подчеркнул, что 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы также был освобожден от оккупации, напомнил поздравительное обращение Президента Азербайджанской Республики к народам обеих стран и отметил, что Верховный главнокомандующий назвал эту границу границей дружбы. Эльвин Гасымов добавил, что на освобожденных территориях проводятся совместные военные учения, а сотрудничество между вооруженными силами Азербайджана и Ирана продолжает укрепляться.

Полковник также отметил, что боевой опыт Азербайджанских вооруженных сил изучается многими странами, подчеркнув, что армия Азербайджана, обладая высоким уровнем управления, новыми подразделениями специального назначения и современными системами вооружения, всегда готова надежно охранять мир и стабильность в регионе.

Посол Азербайджанской Республики в Иране Али Ализаде, выступая на мероприятии, отметил, что после почти 30 лет безрезультатных переговоров Азербайджан в 2020 году был вынужден воспользоваться своим правом на самооборону и восстановил территориальную целостность страны в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Согласно словам посла, освобождение азербайджанских территорий под решительным и мудрым руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны стало свидетельством силы армии, профессионализма и самоотверженности воинов, а также воли, решимости и единства азербайджанского народа.

Али Ализаде также отметил, что сразу после Победной войны Азербайджан представил проект мирного договора на основе пяти основополагающих принципов международного права, и 8 августа текущего года в Вашингтоне министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного соглашения.

Посол подчеркнул, что под личным вниманием и заботой президента Ильхама Алиева в освобожденных регионах Карабаха и Восточного Зангезура ведутся масштабные работы по благоустройству и восстановлению, что является проявлением решимости Азербайджана в деле достижения устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

Отдельно он отметил, что восстановление 132-километрового участка азербайджано-иранской границы, находившегося под оккупацией почти три десятилетия, внесло важный вклад в развитие отношений между двумя странами. Посол добавил, что в этих районах ведется строительство "умных" городов и сел, автодорог и железнодорожных линий, реализуются инфраструктурные проекты, создаются коммуникационные сети, а строительство нового моста Агьбенд–Келале на азербайджано-иранской границе является подтверждением решимости Азербайджана укреплять дружбу и сотрудничество с братским Ираном.

Али Ализаде почтил память героических шехидов, поздравил соотечественников с Днем Победы и Днем Государственного флага, отмечаемым 9 ноября.

Официальный прием продолжился угощением блюдами национальной кухни и исполнением азербайджанской музыки. Гости также ознакомились с фотовыставкой, посвященной Отечественной войне и Дню Победы.