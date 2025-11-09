Azərbaycanın İrandakı səfirliyində Zəfər Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib
- 09 noyabr, 2025
- 16:49
Azərbaycan Respublikasının İrandakı Səfirliyi tərəfindən Zəfər Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib.
Səfirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, rəsmi qəbulda İran Parlamentinin deputatları, İran Silahlı Qüvvələrinin ali və yüksək rütbəli zabitləri, dövlət qurumlarının rəsmi şəxsləri, kütləvi informasiya vasitələrinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, xarici ölkələrin İrandakı səfirləri, hərbi attaşeləri və diplomatları, ziyalılar, sənət adamları, Tehranda yaşayan azərbaycanlılar iştirak ediblər.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsinin anılması və dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlanan rəsmi qəbulda ölkəmizin şanlı qələbəsini, ordumuzun nailiyyətlərini və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa-quruculuq işlərini əks etdirən videoçarxlar nümayiş etdirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İrandakı hərbi attaşesi polkovnik Elvin Qasımov 44 günlük Vətən Müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin göstərdiyi qəhrəmanlıqlar, ələ keçirdiyi hərbi qənimətlər haqqında iştirakçılara məlumat verib. Hərbi attaşe, Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin 132 kilometrlik hissəsinin də işğaldan azad olunduğunu vurğulayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu münasibətlə hər iki ölkə xalqlarına təbrik mesajını xatırladıb, Ali Baş Komandanın Azərbaycan-İran sərhədini dostluq sərhədi adlandırdığını qeyd edib, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə İranla birgə hərbi təlimlərin keçirildiyini və hər iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında əməkdaşlığın daha da genişləndiyini bildirib.
Polkovnik Elvin Qasımov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zəngin döyüş təcrübəsinin bir çox ölkələr tərəfindən öyrənildiyini, ordumuzun yüksək səviyyəli idarəetmə, yeni xüsusi təyinatlı hissələr, həmçinin müasir silah sistemləri ilə regionda özünün yaratdığı sülhün, sabitliyin keşiyində durmağa daim hazır olduğunu vurğulayıb.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə 30 ilə yaxın müddətdə davam edən səylərdən və səmərəsiz danışıqlardan sonra 2020-ci ildə Azərbaycanın özünümüdafiə hüququndan istifadə etməyə məcbur olduğunu və ərazi bütövlüyünü beynəlxalq hüquqa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq bərpa etdiyini bildirib. Səfir, 44 günlük Vətən Müharibəsi ərzində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və müdrik rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinin Ordumuzun gücünü, hərbçilərimizin peşəkarlığını, fədakarlığını, xalqımızın əzmini və möhkəm birliyini bütün dünyaya nümayiş etdirdiyini vurğulayıb.
Səfir Əli Əlizadə, Azərbaycanın Zəfər müharibəsindən dərhal sonra beynəlxalq hüquqa əsaslanan beş təməl prinsip üzrə sülh müqaviləsi layihəsini təqdim etdiyini və bunun nəticəsində cari ilin avqust ayının 8-də Vaşinqtonda, Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin sülh müqaviləsinin mətnini parafladığını diqqətə çatdırıb. Səfir, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin birbaşa diqqət və qayğısı ilə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionunda həyata keçirdiyi genişmiqyaslı abadlıq və yenidənqurma işlərinin bir daha Azərbaycanın regionda davamlı sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığa nail olmaq üçün göstərdiyi səylərinin və qətiyyətinin təzahürü olduğunu qeyd edib.
30 ilə yaxın bir dövrdə işğal altında olmuş Azərbaycan-İran sərhədinin 132 kilometrlik hissəsinin tam bərpa edilməsinin Azərbaycan-İran əlaqələrinə də öz xüsusi töhfəsini verdiyini vurğulayan Əli Əlizadə, qeyd olunan ərazilərdə də ağıllı kənd və şəhərlərin, geniş avtomobil yolları və dəmiryolunun, çoxsaylı infrastruktur layihərinin tikintisinin, kommunikasiya bağlantılarının yaradılmasının, İranla sərhəddə yeni Ağbənd-Kəlalə körpüsünün inşasının Azərbaycanın dost və qardaş İranla əlaqələrinin inkişafında və əməkdaşlığının daha da möhkəmləndiriməsində qətiyyətini bir daha təsdiq etdiyini diqqətə çatdırıb.
Əli Əlizadə, qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edərək Zəfər Günü münasibətilə, eləcə də 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə həmvətənlərimizi təbrik edib. Rəsmi qəbul, milli mətbəximizin təamları ilə verilən ziyafət və Azərbaycan musiqilərin ifası ilə davam edib. Qonaqlar həmçinin, Azərbaycanın Vətən Müharibəsinə və Zəfər Gününə dair təşkil olunmuş foto sərgi ilə də tanış olublar.