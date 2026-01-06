"Çelsi" yeni baş məşqçisini açıqlayıb
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 14:22
İngiltərənin "Çelsi" komandası yeni baş məşqçisini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Zadəganlar" yerli mütəxəssis Liam Rosenyorla razılığa gəlib. 41 yaşlı çalışdırıcı ilə 2032-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, "Çelsi" yanvarın 1-də Entso Mareskanı istefaya göndərib.
