    "Çelsi" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 14:22
    Çelsi yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    İngiltərənin "Çelsi" komandası yeni baş məşqçisini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Zadəganlar" yerli mütəxəssis Liam Rosenyorla razılığa gəlib. 41 yaşlı çalışdırıcı ilə 2032-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, "Çelsi" yanvarın 1-də Entso Mareskanı istefaya göndərib.

    Liam Rosenyor "Çelsi" klubu Baş məşqçi "Zadəganlar"

