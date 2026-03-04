İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Fərid Mansurov: "Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir"

    Fərdi
    • 04 mart, 2026
    • 13:03
    Fərid Mansurov: Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir

    Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak emtək də vətənə xidmətdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Fərid Mansurov deyib.

    Yunan-Roma güləşi üzrə olimpiya çempionu Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və idman federasiyaları ilə görüşündə maraqlı təklif irəli sürüb.

    O, federasiyaların adından bir problemi nəzərə çatdırmaq istədiyini söyləyib:

    "17 yaşından, məktəbi bitirdikdən sonra universitetə qəbul olan idmançılarımız təhsillərini davam etdirirlər. Ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmayanlar isə hərbi xidmətə gedirlər. Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir. Bunu nəzərə alsaq, bu halda həmin yaşlarda idmançıları itirmiş oluruq. Dünya və Avropa çempionatlarında hər çəki dərəcəsində bir idmançı iştirak edir. Həmin idmançı nəticə qazandığı halda Azərbaycan İdman Akademiyasına qəbul olunur. Digərləri isə kənarda qalır. Atlet 1 il 6 ay hərbi xidmət çəkdikdə, onu itirmiş oluruq. Belə olan halda peşəkar idmanda rəqabət itir, davamı gəlmir, nəticə verən federasiyalar məcbur olurlar ki, müəyyən çəki dərəcəsində legioner idmançıları dəvət etsinlər. Bu məsələ qanunla tənzimlənsəydi, aidiyyəti dövlət qurumları ilə danışıqlar aparılsaydı, hər hansı meyarlar həyata keçirmək mümkün olsaydı, yaxşı olardı".

    Fərid Mansurov Milli Məclis Milli Olimpiya Komitəsi Gənclər və İdman Nazirliyi

    Son xəbərlər

    13:24
    Foto

    Qazaxıstandan qayıdan İran təyyarəsinin 14 nəfərlik ekipajı Azərbaycandan ölkəsinə qayıdıb

    Region
    13:19

    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: BƏƏ-dəki hər yerin bizim üçün legitim hədəf olacağı iddiaları yalandır

    Region
    13:12

    Seyid Müctəba Hüseyni: İranın yeni rəhbərliyi və ali rəhbərinin seçilməsi prosesinin müddəti məlum deyil

    Region
    13:12

    İrakli Kobaxidze: Gürcüstan regionda sülh prosesinə töhfə verməyə hazırdır

    Region
    13:06

    Çin İrandan 470 vətəndaşını təxliyə edib

    Digər ölkələr
    13:06
    Foto

    Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    13:05

    Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    13:03

    Fərid Mansurov: "Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir"

    Fərdi
    13:03

    Livanda hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti