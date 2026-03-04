İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 13:06
    Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 4-də İranın səfirliyində olub, İranın Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneinin və bir çox mülki şəxslərin həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, İranın səfiri Müctəba Dəmirçilu dövlət başçısını qarşılayıb.

    Azərbaycan Prezidenti matəm kitabına ürək sözlərini yazıb.

    Sonra dövlət başçısı səfirlə söhbət edib.

    Prezident İlham Əliyev İrana səfərləri zamanı Ayətullah Seyid Əli Xamenei ilə görüşlərini həmişə ən xoş təəssüratlarla xatırlayacağını deyib.

    Müctəba Dəmirçilu səfirliyə gələrək başsağlığı verdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirib.

