Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования
Внешняя политика
- 04 марта, 2026
- 13:41
4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в посольстве Исламской Республики Иран в нашей стране и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей.
Как сообщает Report, главу государства встретил посол Исламской Республики Иран в нашей стране Муджтаба Демирчилу.
Президент Азербайджана оставил запись в траурной книге.
Затем глава государства побеседовал с послом.
Президент Ильхам Алиев отметил, что всегда будет вспоминать с самыми приятными впечатлениями встречи с аятоллой Сейедом Али Хаменеи, состоявшиеся во время его визитов в Иран.
Муджтаба Демирчилу выразил признательность президенту Азербайджана за посещение посольства и соболезнования.
Последние новости
14:24
АБР выделит $1,1 млрд на реализацию новой стратегии в ТаджикистанеВ регионе
14:23
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 14 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:19
Иран вновь атаковал НПЗ Saudi AramcoЭнергетика
13:57
Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и ШиразеДругие страны
13:50
В Турции опровергли заявления о возможных ударах по ОАЭВ регионе
13:50
Иранское судно атаковано подводной лодкой у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:46
Кобахидзе: Грузия готова внести вклад в мирный процесс в регионеВ регионе
13:41
Фото
Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнованияВнешняя политика
13:40
Фото