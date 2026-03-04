Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования

4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в посольстве Исламской Республики Иран в нашей стране и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей.

Как сообщает Report, главу государства встретил посол Исламской Республики Иран в нашей стране Муджтаба Демирчилу.

Президент Азербайджана оставил запись в траурной книге.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что всегда будет вспоминать с самыми приятными впечатлениями встречи с аятоллой Сейедом Али Хаменеи, состоявшиеся во время его визитов в Иран.

Муджтаба Демирчилу выразил признательность президенту Азербайджана за посещение посольства и соболезнования.