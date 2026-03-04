Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 13:41
    4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в посольстве Исламской Республики Иран в нашей стране и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей.

    Как сообщает Report, главу государства встретил посол Исламской Республики Иран в нашей стране Муджтаба Демирчилу.

    Президент Азербайджана оставил запись в траурной книге.

    Затем глава государства побеседовал с послом.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что всегда будет вспоминать с самыми приятными впечатлениями встречи с аятоллой Сейедом Али Хаменеи, состоявшиеся во время его визитов в Иран.

    Муджтаба Демирчилу выразил признательность президенту Азербайджана за посещение посольства и соболезнования.

    Фото
    Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib
    Фото
    President Ilham Aliyev visits Iranian Embassy in Azerbaijan to offer condolences
