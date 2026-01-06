İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq kəsilib

    Energetika
    • 06 yanvar, 2026
    • 14:11
    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq kəsilib

    Bu gün Abşeron rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Abşeron Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində 6 kV-luq kabel hava xəttində təmir işləri aparılır.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 14:00-dan saat 15:30-dək Kənd Xırdalan, Əzizbəyov, M. Ə. Rəsulzadə küçələri, Heydər Əliyev prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranıb. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Azərişıq Abşeron işıq

    Son xəbərlər

    14:27

    Azərbaycanla İordaniya arasında İcraedici Əməkdaşlıq Proqramı təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    14:26

    Prezident aqrar fəaliyyətlə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini təsdiqləyib

    ASK
    14:22

    "Çelsi" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    14:21
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Qabus Böyük Məscidini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    14:13
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Turizmin İnkişafı Şirkətinin həyata keçirdiyi layihələrlə tanış olub

    Xarici siyasət
    14:12

    Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    14:11

    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq kəsilib

    Energetika
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Vəliəhdi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:08

    Azərbaycanda keçən il 47 kosmetoloji mərkəzdə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti