Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Посольство Азербайджана в Индонезии провело мероприятие по случаю Дня памяти

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 16:06
    Посольство Азербайджана в Индонезии провело мероприятие по случаю Дня памяти

    Посольство Азербайджана в Индонезии организовало в Джакарте мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти – 27 сентября.

    Как передает Report, об этом посольство сообщило в социальной сети "Х".

    "Посольство Азербайджана провело памятное мероприятие в детском доме Panti Asuhan Putera Setia в Джакарте по случаю 27 сентября - Дня памяти. Мероприятие было посвящено памяти азербайджанских шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет страны", - говорится в сообщении.

    27 Сентября – День памяти Посольство Азербайджана Индонезия
    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyi Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirib
    Azerbaijani Embassy in Indonesia holds event to mark Remembrance Day
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