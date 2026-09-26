Посольство Азербайджана в Индонезии провело мероприятие по случаю Дня памяти
- 26 сентября, 2026
- 16:06
Посольство Азербайджана в Индонезии организовало в Джакарте мероприятие, посвященное шестой годовщине Дня памяти – 27 сентября.
Как передает Report, об этом посольство сообщило в социальной сети "Х".
"Посольство Азербайджана провело памятное мероприятие в детском доме Panti Asuhan Putera Setia в Джакарте по случаю 27 сентября - Дня памяти. Мероприятие было посвящено памяти азербайджанских шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет страны", - говорится в сообщении.
🇦🇿 Embassy held a commemorative event at Panti Asuhan Putera Setia orphanage in Jakarta on the occasion of 27 September –#RemembranceDay.— AzEmbIndonesia (@AzEmbIndonesia) September 26, 2026
The event was dedicated to honoring the memory of our martyrs who sacrificed their lives for the territorial integrity and sovereignty of… pic.twitter.com/W21bC9Ccbp