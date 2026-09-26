İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyi Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirib

    Xarici siyasət
    • 26 sentyabr, 2026
    • 16:17
    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyi Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirib

    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyi Cakartada 27 sentyabr - Anım Gününün altıncı ildönümünə həsr olunmuş tədbir təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Azərbaycan səfirliyi 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Cakartadakı "Panti Asuhan Putera Setia" uşaq evində tədbir keçirib. Tədbir Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən azərbaycanlı şəhidlərin xatirəsinə həsr olunub", - məlumatda bildirilib.

    27 Sentyabr - Anım Günü İndoneziya
    Посольство Азербайджана в Индонезии провело мероприятие по случаю Дня памяти
    Azerbaijani Embassy in Indonesia holds event to mark Remembrance Day
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