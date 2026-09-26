Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyi Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirib
- 26 sentyabr, 2026
- 16:17
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyi Cakartada 27 sentyabr - Anım Gününün altıncı ildönümünə həsr olunmuş tədbir təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Azərbaycan səfirliyi 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Cakartadakı "Panti Asuhan Putera Setia" uşaq evində tədbir keçirib. Tədbir Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən azərbaycanlı şəhidlərin xatirəsinə həsr olunub", - məlumatda bildirilib.
🇦🇿 Embassy held a commemorative event at Panti Asuhan Putera Setia orphanage in Jakarta on the occasion of 27 September –#RemembranceDay.— AzEmbIndonesia (@AzEmbIndonesia) September 26, 2026
The event was dedicated to honoring the memory of our martyrs who sacrificed their lives for the territorial integrity and sovereignty of… pic.twitter.com/W21bC9Ccbp