Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 году
Внешняя политика
- 26 декабря, 2025
- 17:55
Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 году.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, аналогичные планы существуют и в отношении других стран, однако до завершения всех процедур эта информация разглашаться не будет.
Напомним, что в октябре текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства Азербайджанской Республики в столице Бахрейна Манаме.
Последние новости
18:12
Байрамов: В графике президента Ильхама Алиева нет поездки на конференцию в АрмениюВнешняя политика
18:10
Байрамов: Вопрос Западного Азербайджана нельзя трактовать как территориальную претензию к АрменииВнешняя политика
18:08
Байрамов допускает визит в Армению, если этого потребуют интересы АзербайджанаВнутренняя политика
18:06
Лейла Алиева встретилась с пожилыми людьми в Центре YAŞAСоциальная защита
18:05
МИД Азербайджана раскрыл число лиц, включенных в "черный список"Внешняя политика
18:00
Байрамов: Баку настаивает на равной финансовой поддержке с ЕреваномВнешняя политика
17:57
МИД: Азербайджан неоднократно доказывал обоснованность позиции о необходимости изменений в Конституции Армении - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
17:55
Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 годуВнешняя политика
17:54