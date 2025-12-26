Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 году

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 17:55
    Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 году

    Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

    По его словам, аналогичные планы существуют и в отношении других стран, однако до завершения всех процедур эта информация разглашаться не будет.

    Напомним, что в октябре текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства Азербайджанской Республики в столице Бахрейна Манаме.

    Bəhreyndə Azərbaycan səfirliyi gələn il açılacaq
    Azerbaijan's embassy in Bahrain to open in 2026

