Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, аналогичные планы существуют и в отношении других стран, однако до завершения всех процедур эта информация разглашаться не будет.

Напомним, что в октябре текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства Азербайджанской Республики в столице Бахрейна Манаме.