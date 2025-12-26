İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Bəhreyndə Azərbaycan səfirliyi gələn il açılacaq

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 17:42
    Bəhreyndə Azərbaycan səfirliyi gələn il açılacaq

    Fiziki olaraq Bəhreyn Krallığında Azərbaycan səfirliyin açılması 2026-cı ildə baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabat zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    "Başqa ölkələrlə bağlı da bu istiqamətdə planlar var. Ancaq prosedurlar həyata keçirilmədən bu barədə məlumatı indidən bölüşməyi düşünmürük", - o əlavə edib.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu ilin oktyabr ayında imzaladığı Sərəncamla Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında (Manama şəhərində) Səfirliyi təsis edilib.

    Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 году
    Azerbaijan's embassy in Bahrain to open in 2026

    Son xəbərlər

    18:05

    Nazir: Erməniəsilli şəxslərin azad olunmaları ilə bağlı qanuna uyğun gəlməyən qərarları qəbul etməyəcəyik

    Xarici siyasət
    18:04

    XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdur

    Xarici siyasət
    18:03

    XİN başçısı: Azərbaycan TRİPP layihəsində region üçün hər hansı risk görmür

    Xarici siyasət
    17:57
    Foto

    "Global Media Group"da qanvermə aksiyası keçirilib

    Media
    17:55

    Azərbaycanın "qara siyahı"sında olan şəxslərin sayı açıqlanıb

    Xarici siyasət
    17:54

    XİN başçısı: Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdur

    Xarici siyasət
    17:53
    Foto

    Leyla Əliyeva "YAŞA" Mərkəzində yaşlı nəslin nümayəndələri ilə görüşüb

    Sosial müdafiə
    17:48

    Ceyhun Bayramov: Ermənistana səfər edə bilərəm

    Daxili siyasət
    17:47

    Nazir: Bizim üçün əsas olan Ermənistan konstitusiyasında Müstəqillik Aktına istinadın dəyişməsidir - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti