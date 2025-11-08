Посольство Афганистана поздравило азербайджанский народ с Днем Победы

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 08 ноября, 2025
    • 11:06
    Посольство Афганистана в Баку поздравило Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.

    Как сообщает Report, соответствующее поздравление размещено на странице дипмиссии в соцсети X.

    "По случаю Дня Победы, 8 ноября, мы сердечно поздравляем народ Азербайджана", - говорится в публикации.

