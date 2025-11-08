Посольство Афганистана поздравило азербайджанский народ с Днем Победы
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 11:06
Посольство Афганистана в Баку поздравило Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.
Как сообщает Report, соответствующее поздравление размещено на странице дипмиссии в соцсети X.
"По случаю Дня Победы, 8 ноября, мы сердечно поздравляем народ Азербайджана", - говорится в публикации.
On the occasion of #VictoryDay, November 8th, we extend our heartfelt congratulations to the people of Azerbaijan. @AzerbaijanMFA@AzEmbAfgh— AFG Embassy Azerbaijan (@AFGEmbassy_Az) November 8, 2025
