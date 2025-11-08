İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Əfqanıstan səfirliyi Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 11:10
    Əfqanıstan səfirliyi Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Əfqanıstanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq təbrik diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

    "8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - paylaşımda deyilir.

    Əfqanıstan Zəfər Günü təbrik
    Посольство Афганистана поздравило азербайджанский народ с Днем Победы
    Afghan embassy congratulates Azerbaijani people on Victory Day

