Əfqanıstan səfirliyi Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 11:10
Əfqanıstanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq təbrik diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.
"8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - paylaşımda deyilir.
On the occasion of #VictoryDay, November 8th, we extend our heartfelt congratulations to the people of Azerbaijan. @AzerbaijanMFA@AzEmbAfgh— AFG Embassy Azerbaijan (@AFGEmbassy_Az) November 8, 2025
