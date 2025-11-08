Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    Afghan embassy congratulates Azerbaijani people on Victory Day

    Foreign policy
    • 08 November, 2025
    • 11:29
    Afghan embassy congratulates Azerbaijani people on Victory Day

    The Embassy of Afghanistan in Baku congratulated Azerbaijan on November 8 – Victory Day, Report informs.

    "On the occasion of Victory Day, November 8th, we extend our heartfelt congratulations to the people of Azerbaijan," the embassy wrote on X.

    Əfqanıstan səfirliyi Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    Посольство Афганистана поздравило азербайджанский народ с Днем Победы

