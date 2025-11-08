Afghan embassy congratulates Azerbaijani people on Victory Day
Foreign policy
- 08 November, 2025
- 11:29
The Embassy of Afghanistan in Baku congratulated Azerbaijan on November 8 – Victory Day, Report informs.
"On the occasion of Victory Day, November 8th, we extend our heartfelt congratulations to the people of Azerbaijan," the embassy wrote on X.
On the occasion of #VictoryDay, November 8th, we extend our heartfelt congratulations to the people of Azerbaijan. @AzerbaijanMFA@AzEmbAfgh— AFG Embassy Azerbaijan (@AFGEmbassy_Az) November 8, 2025
