Посол: Визит министра иностранных дел Франции в Баку имеет особое значение

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Визит министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана в Баку имеет особое значение.

Как передает Report, об этом журналистам заявила посол Франции в Азербайджане Арурелиа Буше .

"Взаимоотношения Франции и Азербайджана были заложены еще во время существования Азербайджанской Демократической Республики. С этой точки зрения, визит министра иностранных дел Франции для участия в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия АДР имеет особое значение",-сказала дипломат.

По словам Буше, азербайджано-французские отношения развиваются по многим направлениям. Особое внимание уделяется сфере образования.

"Сотрудничество в области образования всегда было значимой составляющей наших взаимоотношений, как во время АДР, так и сегодня. Азербайджано-Французский Университет, созданный усилиями президентов обеих стран является наглядным тому примером", - отметила посол.