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    Посол: Визит министра иностранных дел Франции в Баку имеет особое значение

    Азербайджано-французские отношения развиваются по многим направлениям© Report

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/  Визит министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана в Баку имеет особое значение.

    Как передает Report, об этом журналистам  заявила посол Франции в Азербайджане Арурелиа Буше .

    "Взаимоотношения Франции и Азербайджана были заложены еще во время существования Азербайджанской Демократической Республики. С этой точки зрения, визит министра иностранных дел Франции для участия в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия АДР имеет особое значение",-сказала дипломат.

    По словам Буше, азербайджано-французские отношения развиваются по многим направлениям. Особое внимание уделяется сфере образования.

    "Сотрудничество в области образования всегда было значимой составляющей наших взаимоотношений, как во время АДР, так и сегодня. Азербайджано-Французский Университет, созданный усилиями президентов обеих стран является наглядным тому примером", - отметила посол. 

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