Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМ

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 09:58
    Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд по случаю "Йел Чершенбеси" (Вторник ветра) побывал на подземных шахтах компании Anglo Asian Mining (ААМ, занимается разработкой золотоносных месторождений в Азербайджане).

    Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.

    По его словам, компания ААМ вносит важный вклад в обеспечение ключевых минералов для глобального энергетического перехода.

    "Я провел "Йел Чершенбеси" на подземных рудниках Anglo Asian Mining. Их эффективная и ответственная добыча золота и меди способствует обеспечению минералов, необходимых для перехода к "чистому нулю", и делает компанию одним из ведущих экспортеров в ненефтегазовом секторе Азербайджана", - отметил посол.

