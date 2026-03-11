Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМ

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд по случаю "Йел Чершенбеси" (Вторник ветра) побывал на подземных шахтах компании Anglo Asian Mining (ААМ, занимается разработкой золотоносных месторождений в Азербайджане).

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.

По его словам, компания ААМ вносит важный вклад в обеспечение ключевых минералов для глобального энергетического перехода.

"Я провел "Йел Чершенбеси" на подземных рудниках Anglo Asian Mining. Их эффективная и ответственная добыча золота и меди способствует обеспечению минералов, необходимых для перехода к "чистому нулю", и делает компанию одним из ведущих экспортеров в ненефтегазовом секторе Азербайджана", - отметил посол.