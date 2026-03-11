İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçirib

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 10:09
    Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini Anglo Asian Miningin mədənlərində keçirib

    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld Yel çərşənbəsi münasibətilə "Anglo Asian Mining" (Azərbaycanda qızıl yataqlarının işlənməsi üzrə operator, AAM) şirkətinin yeraltı mədənlərində olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Onun sözlərinə görə, AAM şirkəti Azərbaycanın dağ-mədən sektorunun inkişafına və qlobal enerji keçidi üçün vacib mineralların təmin edilməsinə mühüm töhfə verir.

    "Mən Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining" şirkətinin yeraltı mədənlərində keçirdim. Onların səmərəli, məsuliyyətli qızıl və mis hasilatı "Xalis Sıfır" keçidi üçün mineralın təmin olunmasına töhfə verərək, bu şirkəti Azərbaycanın qeyri neft-qaz sektorunda aparıcı ixracatçısına çevirib", - səfir qeyd edib.

    Azərbaycan Böyük Britaniya
    Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМ

    Son xəbərlər

    10:20

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"

    Energetika
    10:20

    Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıb

    Digər ölkələr
    10:19
    Foto

    "AzerGold"da "Tərəqqi" medalına layiq görülmüş əməkdaşlarla görüş keçirilib

    Sənaye
    10:14

    Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    10:13

    Gürcüstan hökuməti müsəlman icması üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Region
    10:12

    İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    10:12

    "Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olub

    Futbol
    10:09

    Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçirib

    Xarici siyasət
    10:04

    Rezidenturayaya qəbulun ilk mərhələsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti