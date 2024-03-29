Посол: В Азербайджане уважительно относятся к украинским памятникам

Посол Украины в Баку Владислав Каневский побывал на северо-западе Азербайджана.

Посол Украины в Баку Владислав Каневский побывал в северо-западных регионах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

"Расширение географии присутствия Украины в Азербайджане, обогащение украинско-азербайджанского межрегионального сотрудничества практическим содержанием, создание условий для деятельности украинских диаспорских организаций - главные темы обсуждения с главами исполнительной власти Загатальского и Шекинского районов Мубаризом Ахмедзаде и Эльханом Усубовым", - говорится в публикации.

Он отметил, что визит в северо-западную часть страны подтвердил, что "развитие мультикультурализма в Азербайджане на уровне государственной политики и уважительное отношение страны к украинским памятникам имеют прекрасный потенциал для такого сотрудничества".