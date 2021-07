Посол Украины Владислав Каневский вместе со своей семьей поздравил мусульман Азербайджана и всего мира со священным праздником Гурбан.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на официальной страничке посла в Twitter .

"Передаем самые теплые пожелания братскому народу Азербайджана по случаю священного праздника Гурбан. Пусть этот праздник принесет добро и любовь вашим семьям и сохранит мир в вашем доме!", - говорится в поздравлении.