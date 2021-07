Ukrayna səfirindən Azərbaycan dilində ailəvi bayram təbriki - VİDEO

Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan və bütün dünyadakı müsəlmanları təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, səfirin “Twitter” səhifəsindən paylaşılan müraciətdə qeyd olunur:

“Müqəddəs “Eid əl Ədha” bayramı münasibətilə qardaş Azərbaycan xalqına ən isti arzularımızı yetiririk. Qoy bu bayram ailələrinizə mehribanlıq və məhəbbət gətirsin, evlərinizdə əmin-amanlığı daim etsin”.

Səfirliyin yaydığı videogörüntülərdə isə səfir, xanımı və oğlu bayram münasibətilə Azərbaycan dilində təbriklərini çatdırıb.