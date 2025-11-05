Посол Украины: У нас есть четкое видение будущего с Азербайджаном

Украинские предприниматели видят большой интерес в углублении сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"В прошлом году мы отметили рост двусторонней торговли. У нас хорошая динамика. Мы видим большой интерес со стороны бизнеса обеих сторон к расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере, и мы надеемся, что наша двусторонняя торговля будет расти. У нас огромный интерес", - сказал посол.

Дипломат также отметил, Украина и Азербайджан уже реализуют совместные проекты и выразил надежду на укрепление партнерства.

"У нас есть совместные проекты, мы наблюдаем рост инвестиций в экономику Украины, и мы надеемся, что двусторонняя торговля также увеличится в этом и следующем году", - сказал он.

Гусев также подчеркнул, что у Киева и Баку есть четкое представление дальнейшего развития двусторонних отношений.

"У нас есть очень четкое видение будущего. В июле этого года у нас состоялось очень плодотворное заседание Межправительственной комиссии, и у нас есть совместная дорожная карта, совместный план действий по углублению нашего сотрудничества в различных секторах, включая гуманитарную сферу, образование, энергетику и многие другие", - заключил он.

Камиль Махмудов, Кямран Гасымов