    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 09:45
    Посол Украины: У нас есть четкое видение будущего с Азербайджаном

    Украинские предприниматели видят большой интерес в углублении сотрудничества с Азербайджаном.

    Об этом в интервью Report заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

    "В прошлом году мы отметили рост двусторонней торговли. У нас хорошая динамика. Мы видим большой интерес со стороны бизнеса обеих сторон к расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере, и мы надеемся, что наша двусторонняя торговля будет расти. У нас огромный интерес", - сказал посол.

    Дипломат также отметил, Украина и Азербайджан уже реализуют совместные проекты и выразил надежду на укрепление партнерства.

    "У нас есть совместные проекты, мы наблюдаем рост инвестиций в экономику Украины, и мы надеемся, что двусторонняя торговля также увеличится в этом и следующем году", - сказал он.

    Гусев также подчеркнул, что у Киева и Баку есть четкое представление дальнейшего развития двусторонних отношений.

    "У нас есть очень четкое видение будущего. В июле этого года у нас состоялось очень плодотворное заседание Межправительственной комиссии, и у нас есть совместная дорожная карта, совместный план действий по углублению нашего сотрудничества в различных секторах, включая гуманитарную сферу, образование, энергетику и многие другие", - заключил он.

    Камиль Махмудов, Кямран Гасымов

    Украина Азербайджан двусторонние отношения бизнес торговля
