Ukrayna səfiri: Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün yol xəritəsi, fəaliyyət planımız var
- 05 noyabr, 2025
- 09:57
Ukraynalı sahibkarlar Azərbaycanla əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə böyük maraq göstərir
Bu barədə "Report"a müsahibəsində Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev bildirib.
"Ötən il ikitərəfli ticarətin artımını qeyd etdik. Müsbət dinamikamız var. Hər iki tərəfin işgüzar dairələrinin ticari-iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük marağını görürük. Ümid edirik ki, ikitərəfli ticarətimiz artacaq. Bizim böyük marağımız var", - səfir qeyd edib.
Diplomat, həmçinin qeyd edib ki, Ukrayna və Azərbaycan artıq birgə layihələr həyata keçirir. O, tərəfdaşlığın güclənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib: "Birgə layihələrimiz var, Ukrayna iqtisadiyyatına investisiyaların artımını müşahidə edirik".
Y.Qusev, həmçinin vurğulayıb ki, Kiyev və Bakının ikitərəfli münasibətlərin gələcək inkişafı barədə aydın təsəvvürü var: "Bizim gələcəklə bağlı çox aydın baxışımız var. Bu ilin iyulunda Hökumətlərarası Komissiyanın məhsuldar iclası keçirildi. Müxtəlif sektorlarda, o cümlədən humanitar sahə, təhsil, enerji və bir çox digər sahələrdə əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək üçün birgə yol xəritəmiz, birgə fəaliyyət planımız var".
Kamil Mahmudov, Kamran Qasımov