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Посол Украины: Сегодняшние встречи делегации Верховной Рады в Баку были продуктивными

Посол Украины: Сегодняшние встречи делегации Верховной Рады в Баку были продуктивными Сегодняшние встречи делегации Верховной Рады Украины в Баку были продуктивными.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 21:06
Посол Украины: Сегодняшние встречи делегации Верховной Рады в Баку были продуктивными

Сегодняшние встречи делегации Верховной Рады Украины в Баку были продуктивными.

Как сообщает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в Фейсбуке.

"Я принял участие в церемонии открытия 6-го Всемирного форума межкультурного диалога в Баку с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Кроме того, вместе с главой делегации вице-спикером украинского парламента Оленой Кондратюк, ее советником и бывшим послом Украины в Азербайджане Александром Мищенко мы провели переговоры с заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджана Адилем Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и исполнительным директором Бакинского Международного центра мультикультурализма Раваном Гасановым", - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna səfiri: Ali Radanın nümayəndə heyətinin Bakıda keçirdiyi bugünkü görüşlər məhsuldar olub

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