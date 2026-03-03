Посол Украины: Энергобезопасность - вопрос геополитики и стратегической автономии Европы

12-е министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора - важная площадка для стратегического диалога перед лицом глобальных вызовов и трансформации энергетического рынка.

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Баку Юрий Гусев в соцсети Facebook.

"Энергия давно вышла за рамки экономики и стала вопросом геополитики и безопасности. Надежность маршрутов, предсказуемость поставок и взаимное доверие между партнерами являются ключевыми факторами устойчивости Европы и мира. Именно поэтому особое значение приобретает развитие альтернативных маршрутов газа и расширение сотрудничества между странами",- написал посол.

Он также отметил, что Украина была и остается надежным партнером в реализации проектов диверсификации, развития инфраструктуры и интеграции энергетических рынков.

"Наш опыт, географическое расположение и стратегическое видение делают Украину неотъемлемой частью наших совместных усилий по обеспечению стабильности и предсказуемости энергоснабжения в Европу",- отметил посол.

Гусев также добавил, что сильная и диверсифицированная энергетическая система Европы является ключом к ее стратегической автономии и устойчивости.

"Поэтому сегодняшние решения и соглашения имеют значение не только для энергетики, но и для более широкой архитектуры безопасности на континенте", - подчеркнул посол.