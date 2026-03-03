Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Посол Украины: Энергобезопасность - вопрос геополитики и стратегической автономии Европы

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 10:30
    Посол Украины: Энергобезопасность - вопрос геополитики и стратегической автономии Европы

    12-е министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора - важная площадка для стратегического диалога перед лицом глобальных вызовов и трансформации энергетического рынка.

    Как передает Report, об этом написал посол Украины в Баку Юрий Гусев в соцсети Facebook.

    "Энергия давно вышла за рамки экономики и стала вопросом геополитики и безопасности. Надежность маршрутов, предсказуемость поставок и взаимное доверие между партнерами являются ключевыми факторами устойчивости Европы и мира. Именно поэтому особое значение приобретает развитие альтернативных маршрутов газа и расширение сотрудничества между странами",- написал посол.

    Он также отметил, что Украина была и остается надежным партнером в реализации проектов диверсификации, развития инфраструктуры и интеграции энергетических рынков.

    "Наш опыт, географическое расположение и стратегическое видение делают Украину неотъемлемой частью наших совместных усилий по обеспечению стабильности и предсказуемости энергоснабжения в Европу",- отметил посол.

    Гусев также добавил, что сильная и диверсифицированная энергетическая система Европы является ключом к ее стратегической автономии и устойчивости.

    "Поэтому сегодняшние решения и соглашения имеют значение не только для энергетики, но и для более широкой архитектуры безопасности на континенте", - подчеркнул посол.

    Украина посол Юрий Гусев экономика Консультативный совет ЮГК
    Ukrayna səfiri: Enerji təhlükəsizliyi Avropanın geosiyasət və strateji muxtariyyət məsələsidir
    Ukrainian envoy: Energy security - matter of geopolitics, Europe's strategic autonomy

    Последние новости

    10:52

    Эми Карлон представит США на заседании министров в рамках КС по ЮГК

    Энергетика
    10:45

    Иран ударил БПЛА по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию

    Другие страны
    10:33

    АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку

    Инфраструктура
    10:31

    ЦАХАЛ: Из Ливана по северу Израиля выпущено пять ракет

    Другие страны
    10:30

    Посол Украины: Энергобезопасность - вопрос геополитики и стратегической автономии Европы

    Внешняя политика
    10:26

    Золото подорожало более чем на 1% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Финансы
    10:22

    Ильхам Алиев принимает участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГК

    Внешняя политика
    10:14

    Здание гостелерадиокомпании Ирана подверглось авиаударам

    В регионе
    10:01

    Зеленский заявил о недопустимости территориальных уступок России

    Другие страны
    Лента новостей