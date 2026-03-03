İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Xarici siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 10:43
    Ukrayna səfiri: Enerji təhlükəsizliyi Avropanın geosiyasət və strateji muxtariyyət məsələsidir

    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası qlobal çağırışlar və enerji bazarının transformasiyası fonunda strateji dialoq üçün mühüm platformadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Enerji çoxdan iqtisadiyyatın hüdudlarından kənara çıxıb, geosiyasət və təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib. Marşrutların etibarlılığı, tədarüklərin proqnozlaşdırılan olması və tərəfdaşlar arasında qarşılıqlı etibar Avropanın və dünyanın dayanıqlılığının əsas amillərdir. Məhz buna görə də alternativ qaz marşrutlarının inkişafı və ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir", - səfir yazıb.

    Xəbər yenilənir

    Посол Украины: Энергобезопасность - вопрос геополитики и стратегической автономии Европы
    Ukrainian envoy: Energy security - matter of geopolitics, Europe's strategic autonomy

