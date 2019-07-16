 Наверх

Посол Украины в Азербайджане и генсек ГУАМ обсудили взаимодействие на международной арене

​Посол Украины в Баку и генсек ГУАМ обсудили взаимодействие
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский встретился с генсеком ГУАМ Алтаем Эфендиевым

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский встретился с генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтаем Эфендиевым, сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию приоритетов украинского председательства в организации в течение 2019 года, прежде всего, запуск свободной торговой зоны и транспортного коридора ГУАМ, дальнейшее взаимодействие на международной арене по вопросам урегулирования конфликтов, реализацию программ секторального сотрудничества стран-членов, развитие сотрудничества между правоохранительных органами стран.

Украинский дипломат подчеркнул, что посольство и впредь будет активно содействовать деятельности ГУАМ.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!