Посол Украины в Азербайджане и генсек ГУАМ обсудили взаимодействие на международной арене

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский встретился с генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтаем Эфендиевым, сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию приоритетов украинского председательства в организации в течение 2019 года, прежде всего, запуск свободной торговой зоны и транспортного коридора ГУАМ, дальнейшее взаимодействие на международной арене по вопросам урегулирования конфликтов, реализацию программ секторального сотрудничества стран-членов, развитие сотрудничества между правоохранительных органами стран.

Украинский дипломат подчеркнул, что посольство и впредь будет активно содействовать деятельности ГУАМ.