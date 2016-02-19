Посол: Украина платит высокую цену за свою независимость

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Мы хорошо относимся к российскому народу, его культуре, его ценностям, однако считаем, что необходимо приостановить российскую агрессию, управляемую из Кремля".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко в ходе круглого стола, посвященного Дню Героев Небесной Сотни - дню чествования подвига участников Революции достоинства в Украине (ноябрь 2013 - февраль 2014).

По словам посла, российская пропаганда пыталась и до сих пор пытается искажать саму суть протеста украинского народа на Майдане, преподнося его как выгодно Кремлю.

"Российские власти пытаются таким образом отвлечь россиян от внутренней ситуации. Благодаря поведению властей, Россия все больше погружается в кризис", - сказал А.Мищенко, добавив, что России необходимо вернуться на путь международного права.

"Украина платит высокую цену за свою независимость, как и Азербайджан, что нас объединяет", - заявил дипломат. По его мнению, Украина и Азербайджан должны выступить единым фронтом.

"Считаю, что страны ГУАМ обречены на сотрудничество. Мы с опаской относимся к Минскому процессу, так как у нас он ассоциируется с деятельностью Минской группой ОБСЕ, которая более чем за 20 лет не добилась прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта", - заявил А.Мищенко.

В свою очередь профессор, доктор исторических наук Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Сергийчук отметил, что история украинского государства берет свое начало еще с IX века, когда появилась Киевская Русь.

"Вторым государством Украины стало Галицко-Волынское княжество. Это государство официально признали европейские страны. Считаю, что государство становится только тогда настоящим, когда оно получает международное признание", - сказал историк.

По его словам, украинский народ - достаточно древний в плане построения государственности.