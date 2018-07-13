Посол Турции: Совместными шагами в Азербайджане были уничтожены основы FETÖ

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "15 июля 2016 года Турция пережила один из самых тяжелых дней. В тот день совершили попытку госпереворота и получили ответ. Народ вместе поборолся против террористов, вышел на улицы. Это героизм".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по случаю второй годовщины попытки госпереворота в Турции заявил посол этой страны в Азербайджане Эркан Озорал.

Дипломат напомнил, что в тот день Турция потеряла 250 человек: "Это события стали уроком. Мы стараемся, чтобы они больше не повторялись. Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена пыталась взять власть в свои руки. Но они не добились этого. Их попытки не могли остаться безответными".

Э.Озорал сказал, что в Турции за это событие пожизненно осужден 661 человек: "Следствие ведется по 101 делу. Принятие таких шагов в правовом государстве нормально. Никто не может бросить на это тень. Кроме того, 180 тыс. человек были уволены с госслужбы".

Посол подчеркнул, что эта террористическая организация предприняла все далекие от морали шаги: "В Турции ведется очень серьезная борьба с терроризмом. В Турции нечто подобное не может произойти вновь. Борьбу с FETÖ мы ведем и в зарубежных странах. В связи с этим в 30 странах закрыты их учебные заведения".

Он сказал, что в этом вопросе Азербайджан поддержал Турцию: "В связи с этим выражаю благодарность президенту Азербайджана и руководителям госструктур. Совместными шагами в Азербайджане были уничтожены основы FETÖ".