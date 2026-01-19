Посол Турции прокомментировал события 20 января 1990 года
- 19 января, 2026
- 12:47
Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн прокомментировал события 20 января 1990 года, отметив, что гибель сотен азербайджанцев стала той высокой ценой, которую пришлось заплатить народу за независимость.
Как сообщает Report, дипломат в комментарии журналистам особо отметил, что жертвы "Кровавого января" не были напрасными: "Именно эти события во многом определили дальнейший путь азербайджанского народа к независимости и укрепили решимость создать суверенное государство".
Акгюн также выразил уверенность в нерушимости азербайджано-турецких отношений: "Турция всегда была и будет на стороне Азербайджана.
