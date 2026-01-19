Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный январь
    Посол Турции прокомментировал события 20 января 1990 года

    Посол Турции прокомментировал события 20 января 1990 года

    Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн прокомментировал события 20 января 1990 года, отметив, что гибель сотен азербайджанцев стала той высокой ценой, которую пришлось заплатить народу за независимость.

    Как сообщает Report, дипломат в комментарии журналистам особо отметил, что жертвы "Кровавого января" не были напрасными: "Именно эти события во многом определили дальнейший путь азербайджанского народа к независимости и укрепили решимость создать суверенное государство".

    Акгюн также выразил уверенность в нерушимости азербайджано-турецких отношений: "Турция всегда была и будет на стороне Азербайджана.

    Лента новостей