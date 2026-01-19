İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü

    Birol Akgün: 2020-ci ildə Azərbaycan əraziləri azad edilərək şəhidlərin arzuları yerinə yetirildi

    Xarici siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 12:08
    Birol Akgün: 2020-ci ildə Azərbaycan əraziləri azad edilərək şəhidlərin arzuları yerinə yetirildi

    2020-ci ildə Azərbaycan əraziləri azad edilərək şəhidlərin arzuları yerinə yetirildi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, 1990-cı il yanvarın 20-də müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması üçün yüzlərlə insan canından keçdi:

    "2020-ci ildə Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edilərək həmin şəhidlərimizin arzuları yerinə yetirildi".

    Diplomat, həmçinin, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının daim olmasını dilədiyini söyləyib:

    "Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub və olmağa da davam edəcək".

    Birol Akgün Türkiyə Azərbaycan 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü
    Turkish ambassador: Martyrs' dreams fulfilled with liberation of lands

    Son xəbərlər

    12:42

    Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında məsləhətləşmələr keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    12:39

    ACF prezidentinin müşaviri: "Cüdo qaydalarındakı dəyişiklikləri idmançılara tez çatdırmağa çalışırıq"

    Fərdi
    12:35

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:34

    Ombudsman Səbinə Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı bəyanat verib

    Daxili siyasət
    12:32

    "Tottenhem" Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyir

    Futbol
    12:31

    Serbiya Prezidenti WUF13-də iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    12:29

    Çexiyanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    12:28
    Foto
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edib

    Hadisə
    12:23

    Lerikin 80 kəndi işıqsız qalıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti