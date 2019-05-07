Посол Турции прокомментировал отмену результатов муниципальных выборов в Стамбуле - ЭКСКЛЮЗИВ

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал прокомментировал отмену результатов выборов на председательство в Стамбульский муниципалитет.
В заявлении Report дипломат сказал, что Высшая избирательная структура (YSK) рассмотрела протесты относительно выборов и приняла решение аннулировать результаты.
"Дав оценку некоторым протестам, Высшая избирательная структура вынесла решение об отмене результатов выборов. Естественно, весь процесс осуществляется в условиях прозрачности. Будут проведены повторные выборы и турецкий народ проголосует за своего кандидата. Все мы хотим, чтобы выборы прошли объективно и без проблем. Мы с уважением относимся к решению Высшей избирательной структуры", - сказал Э.Озорал.
Отметим, что YSK приняла решение об отмене результатов прошедших 31 марта выборов на председательство в Стамбульский муниципалитет.
Səid QəribАвтор новости