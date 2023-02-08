Посол Турции прибыл в пункт сбора гуманитарной помощи в Баку

Выражаем благодарность всем, кто в течение двух дней работал день и ночь, кто не жалел своей поддержки.

Выражаем благодарность всем, кто в течение двух дней работал день и ночь, кто не жалел своей поддержки.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, посетивший место сбора гуманитарной помощи пострадавшим в Турции в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Посол сообщил, что более 700 азербайджанских спасателей, а также поисковые собаки были доставлены в Турцию:

"Господин президент Ильхам Алиев недавно посетил наше посольство, выразил свою поддержку и оставил запись в траурной книге. Президент подчеркнул, что Азербайджан будет поддерживать Турцию не только сегодня, но и в будущем".

"Премьер-министр Али Асадов, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов, все министры позвонили и подтвердили свою поддержку", - отметил дипломат.

Посол также поблагодарил азербайджанский народ: "Мы благодарны нашим братьям за посильную помощь. Сегодня Азербайджан и Турция по-прежнему едины сердцем".