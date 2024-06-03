В США впервые установлена мемориальная скамья, посвященная Дню независимости Азербайджана

В двух городах штата Флорида 28 мая объявлен Днем независимости Азербайджана, и в честь этого исторического дня в городе Санни-Эйлс-Бич установлена мемориальная скамья.

В двух городах штата Флорида 28 мая объявлен Днем независимости Азербайджана, и в честь этого исторического дня в городе Санни-Эйлс-Бич установлена мемориальная скамья.

Как сообщает американское бюро Report, сегодня в двух городах штата состоялась церемония представления соответствующих деклараций и открытие мемориальной скамьи.

Глава общества Флорида-Азербайджан Эсмира Байрамова сказала американскому бюро Report, что мэрии городов Санни-Эйлс-Бич и Холландейл-бич объявили 28 мая 2024 года "Днем независимости Азербайджана":

"В декларациях отмечается, что 28 мая 1918 года впервые на востоке в Азербайджане было создано демократическое, правовое и светское государство. Выражаю особую благодарность мэру Холландейл-Бич Джою Куперу, мэру Санни-Эйлс-Бич Ларисе Свечин и вице-мэру Алексу Ламе, которые представили нам эти декларации и прислали свои особые поздравления".

В открытии мемориальной скамьи приняли участие генеральный консул Турции в Майами Расул Шахинол, комиссары мэрии Санни-Эйлс-Бич Джениффер Вискарра, Фабиола Стуйвесант, Джерри Джозеф.