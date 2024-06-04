Президент Ильхам Алиев: Наши обещания так же значимы, как и наши подписи

Наши обещания так же значимы, как и наши подписи.
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 4 июня во время выступления на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.
Глава государства заявил, что все соглашения, подписанные за последние тридцать лет, полностью реализованы; они ратифицированы парламентом и приобрели силу закона. "То есть ни одно слово в этих контрактах не изменено. Именно поэтому мы наблюдаем еще одно бурное развитие — зеленой энергетики и производства возобновляемых энергоресурсов", - добавил президент.