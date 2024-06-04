Министр юстиции: Сотрудничество между тюркскими странами в правовой сфере вышло на новый этап

Сотрудничество между тюркскими государствами в правовой сфере вышло на новый этап.

Сотрудничество между тюркскими государствами в правовой сфере вышло на новый этап.

Как сообщает Report, об этом министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов заявил на открытии международной конференции "Цифровизация и интеграция в правоохранительной деятельности тюркских государств" при организации министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

По его словам, сотрудничество стран ОТГ охватывает различные сферы:

"В то же время сформировалось сотрудничество в правовой сфере, также предусматривается сотрудничество между тюркскими государствами в правовой сфере по цифровизации. В связи с этим и министерство юстиции, и Генеральная прокуратура, а также другие ведомства выдвигают совместные инициативы. Цифровизация требует профессиональной подготовки".