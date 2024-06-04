В Баку обсуждается применение современных ИТ в правовой сфере тюркских стран

В Баку проходит международная конференция на тему "Цифровизация и интеграция в правоохранительной деятельности тюркских государств" при организации министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

В Баку проходит международная конференция на тему "Цифровизация и интеграция в правоохранительной деятельности тюркских государств" при организации министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр юстиции Фарид Ахмедов, Генеральный прокурор Кямран Алиев, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, председатель президиума коллегии адвокатов Анар Багиров, президент Тюркской академии Шахин Мустафаев и заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Сади Джафаров.

В конференции, которая продлится до 5 июня, принимают участие около 30 представителей из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Северного Кипра.