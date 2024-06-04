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В Баку обсуждается применение современных ИТ в правовой сфере тюркских стран

В Баку обсуждается применение современных ИТ в правовой сфере тюркских стран В Баку проходит международная конференция на тему "Цифровизация и интеграция в правоохранительной деятельности тюркских государств" при организации министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 10:31
В Баку обсуждается применение современных ИТ в правовой сфере тюркских стран

В Баку проходит международная конференция на тему "Цифровизация и интеграция в правоохранительной деятельности тюркских государств" при организации министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр юстиции Фарид Ахмедов, Генеральный прокурор Кямран Алиев, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, председатель президиума коллегии адвокатов Анар Багиров, президент Тюркской академии Шахин Мустафаев и заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Сади Джафаров.

В конференции, которая продлится до 5 июня, принимают участие около 30 представителей из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Северного Кипра.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda türk dövlətlərində hüquqi sahədə müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi müzakirə olunur

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